新型肺炎持續擴散，內地A股今日長期後復市急挫，不過在人行及中證監採取金融措施下，急挫後低位有喘定迹象。恒指低開後最多跌167點、跌至26145點反彈，最多反彈近200點、高見26512點回順，半日收報26336點，升23點或0.09%；國指升0.48%。大市半日成交783億元，成交相當熾熱。

科網、內銀、醫藥股強勢，支撐指數表現；騰訊（0700）、阿里（9988）升約2%，工行（1398）建行（0939）升1%、2%，表現藍籌股居前。醫藥股中生製藥（1177）、石藥（1093）升4%、5%。其他手遊、互聯網股向好，手機或5G概念偏強，小米（1810）升4%。內房、物業管理做好。服飾運育用品股繼續受壓，安踏（2020）波司登（3998）跌2%、7%。內險券商、金礦有沽壓。

疫情肆虐長遠有助提高居民的衛生環境意識，增加對物業管理需求，有利行業發展。不過，疫情對物管業短期造成直接的衝擊仍有待觀察，加上即使股價經過調整，估值依然高昂，因此入市挑選股份具流量的龍頭企業及小注，碧桂園服務（6098）可視作首選。

股價方面，碧桂園服務守住25元支持反彈，去年11月向上突破後築起平台未被破壞，後市仍有望在平台上25至27元波動，可以區間低位小注吸納炒上落。

劉思明

明報資深評論員