港股鼠年開局三連跌，今早終在2萬6關口有支持，今早低開123點後，一度彈升近200點，惟之後指數再現沽壓，曾挫逾百點，中午尾市回穩，半日微升23點或0.09%，報26336點，成交金額782億元；國指升49點或0.48%，報10289點。

騰訊（0700）領漲大市，半日升1.72%，收報379.4元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻51點。藍籌股方面，醫藥股反彈，中生製藥（1177）表現最好，半日升4.61%，收報10.9元；其次為石藥（1093）升3.82%，收報17.96元。領展（0823）表現最曳，中午跌1.96%，收報77.45元。

國際油價下跌，石油股無運行。中海油（0883）跌1.01%，收報11.74元；中石油（0857）跌0.87%，收報3.42元；中石化（0386）無升跌，收報4.13元。

澳門暫未有再錄新增新型冠狀肺炎確診個案，個別濠賭股反彈。新濠國際發展（0200）收報16.98元，升0.24%；美高梅中國（2282）收報10.9元，跌1.09%；澳博控股（0880）收報8.73元，跌0.46%；永利澳門（1128）收報16.54元，升1.1%；銀河娛樂（0027）收報52.1元，升1.17%；金沙中國（1928）收報37.55元，升1.46%。

武漢肺炎陰霾未散，本港市面上仍「一罩難求」，消費股續有支持。香港電視（1137）收報4.47元，升6.43%；日清食品（1475）收報6.47元，升2.37%；維他奶（0345）收報28.45元，升0.71%。

雙黃連概念股大漲，其中雙黃連類感冒藥製造商福森藥業（1652）一度狂升逾2倍，高見20元水平，半日收報8.79元，升53.14%。另外，復星醫藥（2196）診斷板塊獲悉，由長征醫學牽頭研製的新型冠狀病毒核酸檢測試劑已順利完成研發，目前公司按照國家相關規定正積極申請國家藥監局應急審批。該股收報21.35元，升2.15%。

上海証大（0755）董事會決定就出售位於海門之附屬公司的全部股權及股東貸款，半日收報0.06元，升36.36%。