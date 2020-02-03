澳門應對武漢肺炎而推出一系列防疫措施，包括為市民供應口罩免其排隊之苦、關口實施人流管制及限制入境措施、全城查找武漢旅客，以及無限期停課等等的澳門政府，今日再宣布推出疫情下的惠民措施。澳門銀行公會表示，允許遇到經濟困難的物業按揭本地客戶，包括個人客戶、商戶及公司客戶，向銀行申請只還利息，暫停償還本金，時限最長6個月。

澳門銀行公會表示，考慮到武漢肺炎疫情對市民經濟造成影響，現得到金融管理局的支持及鼓勵，允許物業按揭本地客戶暫時還息不還本，以舒緩每月供款壓力。由於各銀行情況不同，具體申請方式可向所屬銀行聯繫和查詢，銀行公會的會員銀行將免收有關申請的任何費用，也不會徵收額外利息。

此前，澳門政府已宣布，從2月1日起政府部門向所出租的購物中心、服務亭、餐廳及商業場所等免租3個月。符合資格的中小企如受疫情影響導致經濟及財政困難，可向澳門經濟局申請 「中小企業援助計劃」，獲得上限60萬元的免息援助貸款，最長還款期8年。此外，澳門政府亦提前至今年4月向澳門市民發放現金分享。

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