財新公佈，中國1月份製造業採購經理指數(PMI)由12月的51.5跌至51.1，但好過市場預期的51，上年同月為48.3。報告又指出，1月份產出與新訂單增速減弱；用工在3個月來首次收縮；不過，貿易緊張局面放緩，業界信心回升。

報告指，1月PMI顯示，中國製造業運行向好，但整體增速為5個月來最弱。新訂單與產出皆增速放緩，用工規模在去年10月後首次出現收縮。後者的原因在一定程度上與企業希望降低成本有關，因為年初經營成本整體增幅可觀。對於採購數量、採購庫存及成品庫存的控制，製造商亦更加審慎，導致三者在 1 月份皆出現輕微下降。不過，受限於市場競爭壓力，製造業產品出廠價格僅見小幅上升。

樂觀的一面是中美貿易緊張局勢有所緩和，業界對於未來12個月產出前景的信心得到提振，樂觀度回升至22個月高點。

新訂單方面，單已連續3個月增速放緩，本月整體增速偏低。數據顯示，部分原因與外需減弱有關，新增出口業務量4個月來首次出現收縮，但收縮率尚微。

產能方面，1月份數據顯示產能壓力放緩，積壓業務量在年初結束了持續46個月的上升態勢，基本趨於平穩。

對於採購，廠商態度審慎，採購數量經過連續6個月的增長後，於1月份出現輕微下降。因此，採購庫存自去年8月後首次錄得下降，成品庫存也有輕微降幅。

中美貿易緊張局面有所放緩，促使企業信心度在 1 月份回升至22個月高點。另外，新產品發布，全球需求預期改善等因素，也有助推升製造商的信心。

財新智庫莫尼塔研究董事長兼首席經濟學家鍾正生表示，PMI擴張速度降至去年 9 月以來最低，體現經濟景氣修復的力度較為有限。

鍾正生又指，2020年初，中國經濟企穩回升的力度放緩，企業信心儘管受到中美第一階段協議的提振，但由於內外需求改善的力度有限，企業在生產修復之後並沒有展現出全局性的補庫存狀態，同時需要關注原材料成本上升的壓力。後續中國經濟還將受到新型肺炎疫情的影響，需要適當的逆周期政策予以加持。