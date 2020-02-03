武漢肺炎疫情蔓延，美國政府將疫情列為美國公共衞生緊急事件，市場憂慮情緒升溫，料港股今日仍會隨外圍走弱。A股今日復市，在肺型疫情肆虐下，鼠年開局表現值得關注。另外，據內地《21世紀經濟報道》引述消息指，中國證監會昨晚對多家券商發出通知，要求由今天（3日）起暫停融券賣出業務，意味A股將暫停沽空交易。

港股ADR比例指數報26094，較上周五恒指收市低217點或0.84%。港股預託證券(ADR)價格，與港股上周五收市價比較，全線報跌。

騰訊（0700）ADR收報372.01元，較本港收市低0.99元，匯控（0005）ADR收報56.36元，低0.49元；國壽（2628）ADR收報18.5元，低0.34元。

三桶油方面，中石油（0857）ADR收報3.42元，低0.03元；中海油（0883）ADR收報11.72元，低0.14元；中石化（0386）ADR收報4.07元，低0.06元。

電訊股方面，中移動（0941）ADR收報63.73元，低0.47元；聯通（0762）ADR收報6.48，低0.06元。

焦點股份

海底撈（6862）宣布，為持續配合疫情防控工作，其中國地區(港澳台地區除外)門店停業的時間將會延長。

澳門博彩監察協調局公佈今年1月份博彩收入數據，全月賭收只有221.26億澳門元（下同），按年下跌11.3%，連跌四個月，留意濠賭股表現。