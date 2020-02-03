國統局公佈，12月份全國規模以上工業企業實現利潤總額5884億元人民幣(下同)，按年降6.3%。 1-12月份全國規模以上工業企業利潤同比下降3.3%至6.2萬億元

國家統計局工業司高級統計師朱虹解讀指，去年利潤下主要受到業產品銷售增速回落，業營業收入增長3.8%，增速比上年回落4.8個百分點；成本上升，擠壓利潤空間每百元營業收入中的成本為84.08元，比上年增加0.18元，主要是原材料、用工成本上升；鋼鐵、石化、汽車等重點行業利潤下降拉動作用明顯，鋼鐵、化工、汽車、石油加工行業利潤比上年分別下降37.6%、25.6%、15.9%和42.5%，合計影響規模以上工業企業利潤增速比上年下降7.4個百分點；個別行業及企業大幅計提資產減值損失。經測算，個別行業及企業2019年大幅計提資產減值損失，影響規模以上工業企業利潤增速比上年下降1.2個百分點。

朱虹又指，儘管2019年工業企業利潤有所下降，但效益狀況呈現結構性改善。包括高技術製造業和戰略性新興產業利潤保持增長，按年分別增長4.8%和3.0%；私營企業和小型企業利潤保持增長，按年分別增長2.2%和5.0%，呈現穩定增長態勢；利潤保持增長的行業較多，41個工業大類行業中，28個行業利潤比上年增加，佔比超過六成。