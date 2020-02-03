港大零售（1255）公布，在上海市衛健委指導下，公司旗下子公司商贏互聯網醫療聯合上海市徐匯區中心醫院共同設立了「上海市發熱諮詢平台」（「新冠工作室」微信小程式）。

為公眾連結優質的線上新型肺炎諮詢、疫情防護

科普，及各類專科輕問診、遠端問診等義診服務，引導公眾通過互聯網手段滿足問診、諮詢和科普需求，減少線下就診帶來的交叉感染風險。

公司指，作為首家獲得上海市衛健委執業許可的互聯網醫院，商贏互聯網醫療依託「互聯網+」技術，早在武漢疫情初期就開展了覆蓋公司職員及醫院一線工作人員的防疫科普培訓，並上線防疫科普專題，讓公眾即時關注疫情變化；同時因受疫情影響，致口罩出現短期斷貨現象，商贏互聯網醫療派發了數萬隻平價口罩，以即時採購平價發售，來支援特殊時期緊張的防疫物資購買需求。

截至目前，在互聯網醫療業務發展過程中，集團先後與復旦大學附屬婦產科醫院、同濟大學附屬同濟醫院、國藥健康、上藥控股、好藥師大藥房及中國工商銀行上海分行等知名醫院及企業展開了合作，逐步推進智慧醫療與醫療保健行業相關項目。未來，集團將予設立包含婦產科、兒科及全科在內的18個一級科室的專業線下醫療服務的新建醫療機構，從而實現互聯網醫療線上線下一體化。