市場憂慮武漢肺炎疫情持續擴大，拖累全球股市，加上A股今日復市，有報道指內地將限制沽空活動，令人擔心北水會力沽港股。港股今早低開123點或0.47%，報26189點，見2個月低位，成交金額28億元；國指今早低開45點或0.45%，報10194點。

匯控（0005）開市領跌，低開0.88%，報56.35元，拖低恒指22點；騰訊（0700）逆市反彈，高開1.34%，報378元，是升幅最大的藍籌；旺旺（0151）開市表現最曳，低開2.17%，報6.31元，是跌幅最大的藍籌。

中資券商股普遍走低，中金（3908）開市報13.52元，跌0.73%；海通證券（6837）開市報7.6元，跌0.13%；中信証券（6030）開市報15.02元，跌0.92%；華泰證券（6886）開市報12.2元，跌1.13%。

國際油價持續下跌，三桶油捱沽，中海油（0883）跌0.67%，開報11.78元；中石油（0857）跌0.87%，開報3.42元；中石化（0386）跌1.69%，開報4.06元。

航空股續弱，國航（0753）開市報6.44元，無升跌；南航（1055）開市報4.32元，跌0.69%；東航（0670）開市報3.5元，跌2.23%；國泰（0293）開市報9.8元，跌0.41%。