上交所今日上午發佈關於全力支持防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情相關監管業務安排的通知。通知指出，上市公司如因受疫情影響，預計難以在原預約日期披露2019年年度報告可依規向該所公司監管部門申請辦理延期至2020年4月30日前披露。

自2月3日起，科創板首次公開上市審核、上市公司重大資產重組審核及其他相關審核中發行人回覆時限等規則規定的審核時限，以及發行人更新財務報告的時限，予以中止計算；具體恢復計算時間將根據疫情防控情況另行通知。項目審核期間暫不接待預約現場溝通、現場諮詢。

上交所指，為支持發行人和主承銷商做好疫情防控及發行承銷工作，就本次疫情防控涉及的首次公開發行股票信息披露及相關業務安排等事項設立專門服務通道，隨時接受發行人和主承銷商溝通諮詢。鼓勵發行人與主承銷商通過互聯網和電話方式開展非現場路演，上證路演中心可提供網上路演遠程端口接入服務。確有需要開展現場路演的，原則上不安排一對多現場路演。

同時，免收註冊地在湖北省上市公司2020年上市年費，免收2020年註冊地在湖北省新上市公司的上市初費和上市年費。

上市公司如因受疫情影響，預計難以在原預約日期披露2019年年度報告的，可以依規向該所公司監管部門申請辦理延期至2020年4月30日前披露。

此外，有關疫情防控期間，上交所暫不安排現場上市儀式，與發行人的上市協議通過郵寄方式簽署；支持發行人在疫情影響消除後在上交所補辦上市儀式等。

該所又呼籲廣大投資者在疫情防控期間做好自身健康防護，鼓勵通過網絡、電話等非現場方式行使股東權利、查閲相關信息、參與證券交易，理性看待本次疫情影響，審慎開展證券投資。