財政司司長陳茂波今日以「團結抗疫」為題發表網誌，表示政府對今年經濟的預測現時還未敲定，疫情的發展及持續時間會是主要考慮因素之一，但估計疫情將令今年經濟繼續收縮的風險大大提高，影響到政府收入減少及支出增加，意味財政赤字可能進一步上升。

他又指出，經濟在2019年陷入負增長，踏入2020年之際，仍未擺脫持續下滑的風險，卻又遇上新型冠狀病毒肺炎疫情的威脅，肯定會對經濟造成雙重打擊。過去大半年備受壓力的餐飲、零售、旅遊及消費行業，將陷入更深的寒冬，中小企及打工仔承受的壓力亦將會更大。在疫症出現之前，市場上不同機構對本港今年經濟預測介乎增長2%至負增長4.1%，預測的中位數是零增長。

但陳茂波指，會確保所有防疫及抗疫工作、以及醫療體系，都會得到充足的財政資源，讓香港可打好這場防疫戰。在金融市場方面，他則一直率領相關部門及各金融監管機構，做好實時、全方位及跨市場的監察與協調。疫情蔓延雖令本港以及海外主要股市受壓，但本港市場的交易及交收依然穩妥和有秩序進行。未來，政府會保持警覺，繼續緊密監察，確保香港的金融安全。

下為司長網誌全文：

團結抗疫

新型冠狀病毒肺炎疫情在過去一個多星期迅速升級，在不同地區陸續出現確診個案，如何做好防疫、抗疫工作成為全球首要任務，各地也相繼加強措施，減低疫症在社區蔓延的風險。在全球各地都提高戒備，並加強採購防疫物資的背景下，香港在採購相關物資方面遇到的挑戰愈來愈大。

行政長官上周公布新一輪的防疫安排，包括延長中學、小學、幼稚園、幼兒園以及特殊學校停課時間，並延長公務員特別上班安排，連同早前限制湖北居民以及任何過去十四日到過湖北的人士入境香港、暫停個人遊簽注等，這些措施都旨在盡可能減少跨境及本地的人員流動，力求減低病毒在社區傳播的風險。我們亦呼籲僱主為僱員作彈性的上班安排，減少僱員不必要的外出需要。與此同時，政府會透過跨部門合作，加強在全球市場搜購所需的物資，致力讓防疫物品供應趨向穩定。

除了政府繼續努力做好防疫工作外，個人首要是保持健康體魄，減少出行，同時注重個人衛生，提高防備。此時此刻，謠言、仇恨與消極的行動無助於對抗病毒。團結一致、互相支持，才能發揮更大的力量。

香港經濟在2019年陷入負增長，踏入2020年之際，仍未擺脫持續下滑的風險，卻又遇上新型冠狀病毒肺炎疫情的威脅，這肯定會對經濟造成雙重打擊。過去大半年備受壓力的餐飲、零售、旅遊及消費行業，將陷入更深的寒冬，中小企及打工仔承受的壓力亦將會更大。在疫症出現之前，市場上不同機構對本港今年經濟預測介乎增長2%至負增長4.1%，預測的中位數是零增長。至於政府對今年經濟的預測，現時還未敲定，疫情的發展及持續時間會是主要考慮因素之一。估計疫情將令今年經濟繼續收縮的風險大大提高，而這也會影響到政府收入減少及支出增加，意味財政赤字可能進一步上升。

不過，我會確保所有防疫及抗疫工作、以及醫療體系，都會得到充足的財政資源，讓香港可以打好這場防疫戰。在金融市場方面，我一直率領相關部門及各金融監管機構，做好實時、全方位及跨市場的監察與協調。疫情蔓延雖令本港以及海外主要股市受壓，但本港市場的交易及交收依然穩妥和有秩序進行。未來，我們會保持警覺，繼續緊密監察，確保香港的金融安全。