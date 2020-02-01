人民銀行、銀保監、中證監、財政部及外管局發出《進一步強化金融支持防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的通知》，上市公司、掛牌公司、公司債券發行人受疫情影響，在法定期限內披露2019年年報或2020年第一季度季報有困難，證監會、證券交易所、全國中小企業股份轉讓系統要依法妥善安排。若上市公司受疫情影響，難以在原預約日期披露2019年年報，可向證券交易所申請延期至2020年4月30日前披露。

另外，受疫情影響企業難以按期披露業績預告或業績快報，可向證券交易所申請延期辦理。受疫情影響較大的證券基金經營機構管理的公募基金或其他資產管理產品，管理人可向當地證監局申請延期辦理年報審計和披露。對疫情嚴重地區的證券基金期貨經營機構，適當放寬相關風控指標監管標準。

對募集資金主要用於疫情防控以及疫情較重地區金融機構和企業發行的金融債券、資產支持證券、公司信用類債券，監管機構將建立注冊發行「綠色通道」，證券市場自律組織對擬投資於防疫相關醫療設備、疫苗藥品生產研發企業的私募股權投資基金，亦會建立登記備案「綠色通道」。

另外，政府亦免除湖北省上市公司、掛牌公司應向證券交易所、全國中小企業股份轉讓系統繳納的本年度上市年費和掛牌年費，免除湖北省期貨公司應向期貨交易所繳納的2020年度會費和席位費。