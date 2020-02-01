因應武漢肺炎疫情，國務院延長春節假期，銀行、股市將於下周一（2月3日）開市。人民銀行副行長潘功勝接受訪問時表示，金融市場開市後，人民銀行將提供充足的流動性，加大逆周期調節強度，保持金融市場流動性合理充裕，維護貨幣市場利率平穩運行。

潘功勝指，特別是考慮到疫情特殊時期和延期開市的雙重影響，人民銀行將通過公開市場操作、常備借貸便利、再貸款、再貼現等多種貨幣政策工具向市場提供流動性。人民銀行亦會與金融機構和金融市場保持密切溝通，充分了解市場流動性狀況和流動性需求，研判流動性形勢，及時發布政策信息，強化預期引導。

潘功勝又表示，在疫情防控期間，人民銀行將向主要全國性銀行和湖北等重點部分地方法人銀行，提供總計3000億元低成本專項再貸款資金，要求獲得再貸款資金的銀行向應對疫情的重要醫用、生活物資生產企業提供優惠利率的信貸支持。人民銀行已經在昨日上午召集有關銀行召開會議，要求各商業銀行主動加強與名單內的相關企業對接，提供足額信貸資源，全力滿足重點企業的合理融資需求。

人行、銀保監等部委發出支持防控疫情施的通知，因為春節假期調整，人民銀行將根據實際情況，對影響的金融機構適當提高2020年1月下旬存款準備金考核的容忍度引導，並引導金融機構加大信貸投放支持實體經濟，促進貨幣信貸合理增長。

通知中亦要求，各級政府性融資擔保、再擔保機構應取消反擔保要求，降低擔保和再擔保費。對受疫情影響嚴重地區的融資擔保、再擔保機構，國家融資擔保基金減半收取再擔保費。