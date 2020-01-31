「一村之中十室九家，一家之人，十人九死，貧苦之戶最居多數，哭聲相應，慘不忍聞。」1918年上海《申報》以「十人九死」去形容當時發生的風瘟，而《大公報》則以「疫鬼正在高興的時代」去形容。風瘟、疫鬼是中國對流感的稱呼，說的其實是奪去全球數千萬年輕人性命的西班牙流感（1918 influenza pandemic）。此刻重提起西班牙流感，因為幾乎已肯定2019新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）最終規模及影響將遠超2003年的沙士，問題是武漢肺炎對中國以至香港經濟構成什麼影響？

要評估100年前那場瘟疫及今天的武漢肺炎對經濟有多大影響，要先講講資產價格及風險胃納。西班牙流感在第一次世界大戰期間、於美國堪薩斯州軍營爆發，人口密集的軍營出現的流感即時一傳十十傳百，最終釀成全球數千萬人年輕人。由於西班牙流感「專殺」年輕力壯的患者，結果全球失去一整代人。西班牙流感當時的特色是初期死亡率不高，但到後來死亡率一度升至8%以上。

聖路易斯聯邦儲備銀行（Federal Reserve Bank of St.Louis）曾經就西班牙流感發表研究報告，報告引述了當時報章描述經濟環境的頭條，包括〈煤礦運營公司報告產量減少50%〉、〈大流行感冒摧毁孟菲斯工業〉以及〈小石城商戶稱銷售下跌40%〉等。不過最重要的是對資產市場的影響，當時美國環球債券價格與西班牙流感的死亡率同步，即是死亡率上升會令投者追入債券規避風險。

西班牙流感的死亡率與債價同步，但亦與道指及已發展國家股市同步，即是死亡率上升的同時，美股及已發展國家股市亦同步上升，稍微顛覆了股債不同步的傳統。傳統上債券價上升(孳息下跌)象徵投資者風險胃納下降趨向保守，股票價格理應同步回落，資金由股轉債。不過股債同步上升的現象在2008年後再次出現，這種股債齊飛的主要原因是：放水。

西班牙流感期間幾有人與人之間的交流活動陷入半停頓狀態，體育館、舞廳以及餐廳等均閂門休息，為了挽救經濟及第一次世界大戰後的重建而放寬貨幣政策，結果資金同時流入股債。這是100年前後西班牙流感的資產價格變化。我相信今天全球在別無他選下會進入放水的競賽，又以中國為主。

中國別無他選一定會大水漫灌，問題是如何拿捏放水的時機？目前武漢肺炎的新增患病個案仍以高速增長中，中央此刻放水難奏其效，我估計有幾個重要指標：1）武漢肺炎新增病患數量放緩；2） 成功向美國採購豬肉及大豆等糧食；3）端視疫情有否變異而令死亡率進一步上升。

雖然中國11月及12月的通脹高達4.5%，但面對疫情來勢洶洶，中國幾乎一定要放水，而且是噴灑式放水，屆時資產價格將大幅攀升，享受過末世紀煙花後會發生什麼事？大家懂的。

李鴻彥

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