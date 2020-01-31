再有保險公司推出武漢肺炎特別保障。匯豐保險今日宣布就確診新型冠狀病毒的客戶推出額外現金賠償，金額是目前市面最高的，而且特別之處是客戶的家庭成員也同時適用。

匯豐指，由2月1日開始，為所有人壽保險保單客戶及其家庭成員，免費提供武漢肺炎特別保障，保障期一年。包括受保人因武漢肺炎在註冊醫生建議下入院，可獲每日1000元住院現金賠償，最多45日；以及受保人被確診感染，未來12個月內到期保費的寬限期將延長至180日。

另外，從2月1日至4月30日期間投保的新保單，客戶及其家人亦可額外享有保障，保障期為首個保單年度，包括受保人確診感染武漢肺炎，將獲一筆過現金2萬元作診斷保障賠償；以及若受保人不幸因感染武漢肺炎而身故，受益人可獲額外身故賠償18萬元。

由前財政司曾俊華任資深顧問的虛擬保險公司保泰人壽今日也公布，由即日起至4月30日，將為現有自願醫保計劃推出武漢肺炎額外保障，包括全數支付肺部檢測，若因任何呼吸系統問題而獲註冊西醫轉介肺、胸腔電腦掃描（CT），將會獲得全數賠償，目前受保人需為電腦掃描負擔三成自付額。另外保泰亦會賠償肺部X光檢測費用，費用將不會扣除賠償限額，為一次性額外保障。每位受保人於生效期內可使用一次。

另外，保泰亦加設住院現金津貼涵蓋隔離時期，若受保人因感染武漢肺炎需要住院或屬懷疑個案需要入住隔離宿舍，每人每日獲600元津貼，上限30日，亦會簡化索償手續，豁免醫生填寫索償申請表格，只需提供相關診斷證明。曾俊華表示，希望透過一些額外理賠安排，鼓勵大家儘早檢查或尋求診斷，在抗疫關鍵時期為港人多出一分力。

綜合多間保險公司的武漢肺炎特別保障，只有匯豐保險的保障涵蓋範圍包括了受保人家屬，住院現金賠償亦以匯豐保險每日1000元，以及總賠償額上限4.5萬元為眾保險公司中最高。