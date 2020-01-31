受武漢來港父母感染的海通證券投資部董事總經理鄧晞，因為帶著父母跑遍圓方W酒店、四季酒店及香港麗思卡爾頓酒店，加上其父母又拒絕透露在港行程，一家人行徑被網民炮轟。鄧晞就事件於微信發文解畫，並對一家人行為對香港防疫帶來的大麻煩、給公眾帶來的不安和給社會帶來的紛擾致歉。

鄧晞表示，安排父母來港過年，因每年只有春節才有時間陪伴父母，22日兩人到港，23日知悉武漢封城，其父已主動和W酒店通報從武漢飛來，酒店亦有派人檢查，並以武漢飛來的原因要求他們離開，或提供醫生證明。

鄧晞說，父母有支氣管炎，平時有咳嗽，又自信自己「生活簡單不會傳染上」，所以不想去醫院，怕沒病被傳染致病。與W酒店交涉後，鄧晞以自己的身份在四季酒店登記，她稱，在交涉過程中家人認為酒店有偏見，帶了情緒故影響判斷。到28日晚，經其勸說，父母才由四季酒店安排下去了瑪麗醫院。

鄧晞又指出，父母入院後第二天，即29日，她曾嘗試致電防疫中心，撥了十幾次才接通並主動要求隔離，29日晚，在父母確診後，鄧晞也入住了伊利沙伯醫院。

對於其父母拒絕透露連日行程，鄧晞解釋，自己在伊院已向防疫中心5至6位員工電話溝通了細節，包括父母的行程安排，到過的餐廳等，她又指，自己雖非完全會廣東話，但還可以用英文或國語溝通，父母卻有困難，所以她相信「父母是善良的人」，「固執但不會不配合」，又強調他們從來港到現在「一直在外佩戴口罩」。

對於被指摘「四處播毒」，鄧晞承認應該第一時間通知防疫中心並且安排父母去醫院，而父親倔強認為自己沒受感染，自己遷就父母出現僥倖心理，令自己決策慌亂，鄧晞對此表示希望大家「寬容和理解」。

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