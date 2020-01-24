金管局今日公布，去年第四季未負資產住宅按揭貸款宗數由去年第3季末的53宗，增加至第4季末的128宗，涉資7.64億元。金管局指出，這些個案大部份為銀行職員的住屋按揭貸款，少數涉及按揭保險計劃的貸款，相關貸款的按揭成數一般較高。另一方面，負資產住宅按揭貸款中無抵押部分的金額由去年第3季的700萬元，增加至第4季末的2500萬元，按季增幅為2.6倍。

當局同日公布，去年12月的住宅按揭數據。去年12月新申請貸款個案較11月份減少16.7%至7836宗；新批出的按揭貸款額則按月減少5.4%至266億元。當中涉及一手市場交易批出的貸款減少17.7%至53億元；涉及二手市場交易批出的貸款增加5.2%至158億元；涉及轉按交易批出的貸款減少17.5%至55億元。去年12月底，未償還按揭貸款總額達14365億元，按月增加0.5%；按揭貸款拖欠比率維持於0.03%。

另外，去年12月認可機構的存款總額較11月份微跌0.1%。其中港元存款微跌0.3%，人民幣存款下跌0.9%，外幣存款總額則上升0.1%。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於去年12月為5411億人民幣，而較11月份增加22%。去年第4季在香港使用的貸款繼上季上升1.9%後，再錄得0.6%的按季升幅。金管局指，這些貸款按經濟用途分析主要由住宅按揭貸款，以及對建造業及物業發展與投資的貸款帶動。