去年遭煞停的企業「同股不同權」諮詢今日重啓，港交所（0388）指與持份者溝通的工作現已完成，因此展開諮詢。初步建議中，對企業身份不同投票權受益人擬作出多項限制，對股東市值、產業均有極高要求，亦須企業股東與上市公司關係緊密。而建議的最多投票權利則為「一比五」，即企業股東手中A類股份投票權，不可超過普通股投票權5倍。諮詢為期3個月，至今年5月1日結束。

諮詢文件對企業股東自身業務及市值方面要求頗高。企業股東須是在港交所、紐交所、納斯達克或倫交所作第一上市的上市公司，市值達至少2000億元的「巨企」。業務方面，企業本身要從事創新產業，或具此方面業務經驗、有投資於創新產業公司。

企業股東須為符合持有資格的公司，或者該公司的全資公司。此外要求所持股權的上市公司，在上市時市值佔該企業股東市值的比例不得超過30%。

要獲不同投票權，企業股東亦被要求與WVR上市公司關係緊密。企業股東首先須在過去兩年內，持有上市公司至少10%股權，並積極參與其管理或業務。更高的要求在於，該企業對WVR上市公司的貢獻須「屬難以透過其他方法複製或取代」。意味金融投資或技術或策略建議，均不足以使企業股東合資格享有不同投票權。

上市時及上市後，企業股東就須擁有上市公司至少30%的股權，亦要在上市公司董事會中有其法團代表。最後，企業股東手中股份投票權，不可超普通股投票權的5倍，相當於最多「每股5票」。

諮詢亦擬設「日落條款」，即企業股東持有不同投票權的有效期不超過10年，其後可經獨立股東批准而續期，每次不超過5年。

記者：馬迪帆

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