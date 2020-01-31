香港金融服務商富石金融（2263）今（31日）至下周五（7日）公開招股，計劃發行2.5億股，集資1.5億元，10%作公開發售，招股價介乎0.5至0.6元，一手10000股，入場費為6060.46元，料於2月10日定價，2月19日上市，域高融資為獨家保薦人。

富石金融主業包括提供證券交易服務、配售及包銷服務，亦透過營運附屬公司佳富達證券向客戶提供服務。集團執行董事兼風險管理主任吳錫釗認為，香港社會事件及武漢肺炎對集團影響不大，收入表現穩健，相信疫情始終會過去。他又稱，據劵商輝立的公開資料顯示，截至下午3時30分的招股反應不俗，深受投資者歡迎，不擔心在現時招股會受社會情況影響。

集團執行董事兼行政總裁許文超指出、現時中國客戶佔比約20%，香港客戶則佔70%，未來有意再擴展網上或移動平台交易服務。吳錫釗舉例，集團有意發展手機應用程式，成為網絡劵商。

集團預計集資淨額為1.006億元，29.8%用於擴展配售及包銷業務；17.4%用於設立及翻修新辦公室；14.2%用於擴大配售及包銷團隊、成立全權委托帳戶管理團隊及招募研究分析師及其他人員；11.2%用於擴大保證金賬簿提供額外資金；9.9%用於升級資訊科技系統；8%用於推廣及營銷以及9.5%用於一般營運資金。

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