【武漢肺炎】惠譽：疫情持續將令航空公司經營受壓
文章日期：2020年1月31日 17:00
評級機構惠譽發報告指，新型冠狀病毒可能會影響航空公司的業績，尤其是亞太區的航空公司，航空公司的信貸評級可能會因應疫情持續的時間、規模及地域分佈而受影響，倘若疫情持續並升級，壓力將增加。另外惠譽指出，航空公司的財務狀況及在亞太區市佔率是其能否承受是次疫情衝擊的關鍵，疫情的規模或會大幅增加，對全球出境旅客出遊產生重大影響。
惠譽稱，中國及本港的航空公司受疫情的影響將會最大，內地三大國有航空公司的業務均集中在國內運輸，並受到了嚴重影響；而本地航空公司，包括國泰航空（0293）在內的航空公司往來內地航線減少至少50%。反觀歐洲、中東和非洲地區的航空公司在中國、亞太區的業務損失是可控制，土耳其航空、法航、荷航及漢莎航空等亞太區航線僅佔其業務約為20%至25%；美國航空公司在內地的業務亦有限，因此來自相關地區的航空公司在此次疫情所臨的負面壓力較低。
報告同時表示，受影響的航空公司或可透過重新調配航線，減輕對其業務的影響，但這可能會增加行業間競爭並對其機票價格構成降價壓力。不過，惠譽補充，疫情所帶來如此劇烈但短暫的衝擊，雖然為航空業帶來暫時財務影響，但是在航空業中並非罕見，因此惠譽對航空業的周期性評級仍然一致。
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