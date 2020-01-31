評級機構惠譽發報告指，新型冠狀病毒可能會影響航空公司的業績，尤其是亞太區的航空公司，航空公司的信貸評級可能會因應疫情持續的時間、規模及地域分佈而受影響，倘若疫情持續並升級，壓力將增加。另外惠譽指出，航空公司的財務狀況及在亞太區市佔率是其能否承受是次疫情衝擊的關鍵，疫情的規模或會大幅增加，對全球出境旅客出遊產生重大影響。

惠譽稱，中國及本港的航空公司受疫情的影響將會最大，內地三大國有航空公司的業務均集中在國內運輸，並受到了嚴重影響；而本地航空公司，包括國泰航空（0293）在內的航空公司往來內地航線減少至少50%。反觀歐洲、中東和非洲地區的航空公司在中國、亞太區的業務損失是可控制，土耳其航空、法航、荷航及漢莎航空等亞太區航線僅佔其業務約為20%至25%；美國航空公司在內地的業務亦有限，因此來自相關地區的航空公司在此次疫情所臨的負面壓力較低。

報告同時表示，受影響的航空公司或可透過重新調配航線，減輕對其業務的影響，但這可能會增加行業間競爭並對其機票價格構成降價壓力。不過，惠譽補充，疫情所帶來如此劇烈但短暫的衝擊，雖然為航空業帶來暫時財務影響，但是在航空業中並非罕見，因此惠譽對航空業的周期性評級仍然一致。

其他報道

【武漢肺炎】證監會下周維持彈性上班安排

【武漢肺炎】東亞銀行明日起暫停服務20間分行

【武漢肺炎】三證券行宣告結業 張華峰：陸續有來

【武漢肺炎】恒生銀行下周三或之前關閉31間服務網點

【武漢肺炎】中銀香港明日起暫停49間分行

大新銀行明日起至2月8日縮短分行營業時間

【武漢肺炎】美銀下調中國今年GDP預測至5.6% 最差5%

【武漢肺炎】疫情持續 新世界延長員工彈性上班安排

【武漢肺炎】金管局：預計約兩至三成銀行分行暫時關閉

【武漢肺炎】日本城30分店今午開售韓國口罩

【武漢肺炎】因應疫情 匯豐下周一起關閉24分行

【港人優先】東瀛遊4時半起免費派口罩 每人限取5個

【武漢肺炎】農曆新年首七日澳門內地客大跌逾八成