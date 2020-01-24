【港股收市】恒指跌136點 一周挫2028點 全月跌1877點
文章日期：2020年1月31日 16:42
武漢肺炎持續擴散，港股表現反覆，世衛將武漢肺炎列為國際突發公共衛生事件、內地PMI符預期，恒指高開308點，最多升369點見26818點，但美國將中國旅行警告提升至最高級後，恒指最多轉跌153點，見26295點。
恒指收市跌136點或0.52%，報26312點，成交金額1030億元，較上日減少17.18%；國指跌84點或0.82%，報10240點。
只有12隻藍籌上升，金沙中國（1928）升1.6%，收報38元，是升幅最大的藍籌，匯控（0005）升0.26%，收報56.85元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻6點。
35隻藍籌下跌，中石化（0386）跌2.36%，收報4.13元，是跌幅最大的藍籌，平保（2318）跌1.44%，收報88.7元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低21點。
恒指過去5個交易日累跌7.15%或2028點，全部藍籌均下跌，表現最佳，亦即跌幅最少的全是公用股，其中，中電（0002）累跌1.6%，其次為電能實業（0006）、長建（1038），分別跌2.68%及3.88%。而表現最差的是中生製藥（1177），累跌14.03%，其次為瑞聲（2018）、舜宇（2382），分別跌13.6%及12.3%。
而全月計則跌1877點或6.66%，只有恒安（1044）及港交所（0388）上升，分別升2.7%及2.2%，其餘全部下跌，最差的是碧桂園（2007）跌20%，其後是瑞聲、吉利（0175），分別跌18%及17.7%。
國指過去5個交易日累跌8.35%或934點，成份股亦是全線下跌，表現最佳的是騰訊（0700），累跌4.6%%，其次為新奧能源（2688）、恒安，分別跌4.7%及5.4%。而表現最差的是中生，累跌14%，其次為比亞迪（1211）、海通證券（6837），分別跌13.3%及13.1%。國指1個月亦跌8.3%。
疫情股今日表現各異。航空股國航（0753）收報6.44元，跌0.16%；南航（1055）收報4.35元，升0.23%；東航（0670）收報3.58元，無升跌；國泰（0293）收報9.84元，升1.86%。
濠賭股新濠國際發展（0200）收報16.94元，升1.8%；美高梅中國（2282）收報11.02元，升1.47%；澳博控股（0880）收報8.77元，升0.92%；永利澳門（1128）收報16.36元，無升跌；銀河娛樂（0027）收報51.5元，跌0.58%；金沙中國（1928）收報38元，升1.6%。
藥股翰森製藥（3692）收報28元，升1.82%；中生製藥（1177）收報10.42元，跌0.95%；石藥集團（1093）收報17.3元，跌2.26%；華潤醫藥（3320）收報6.53元，跌3.4%；國藥控股（1099）收報25.5元，跌2.49%；中國中藥（0570）收報3.62元，跌1.9%；上海醫藥（2607）收報14.52元，升4.16%；白雲山（0874）收報25.2元，升2.02%；同仁堂科技（1666）收報7.2元，跌2.44%。
培力控股（1498）收報0.88元，升7.32%；平安好醫生（1833）收報67.05元，升0.07%。
本地食品網購股方面，香港電視（1137）收報4.2元，跌2.33%；日清食品（1475）收報6.32元，升0.16%；維他奶（0345）收報28.25元，跌0.53%；金源米業（0677）收報0.62元，升1.64%；經營759阿信屋的CEC國際（0759）收報0.45元，跌3.23%。
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