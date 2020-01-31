根據中和證券國際刋登報紙廣告指，該行將於2月26日停業。同時根據聯交所的會員通告，浚承資本及海生證券均通知該所，分別於1月29日及1月31日（今日）結業。立法會議員（金融界）張華峰不排除，在過年後中小型業界陸續出現停業及結業，情況惹人關注。

根據中和證券國際刋發的廣告顯示，該行將於2月26日結業，並呼籲客戶盡快辦理轉貨及轉錢事宜。據理解，該行客戶仍可以沽貨至2月5日，並在之後只能提貨及轉錢到其他證券行，直至結業為止。另根據聯交所刋發的會員通知，浚承資本於1月29日自願停業，海生證券亦於今日自願停止營業。浚承資本為前洋參大王楊永仁旗下的恒發金融，改組而成。

張華峰表示，「此前已估計到有證券商會於過年後會不再營運下去，並且屬無可避免，原因是現時的經營環境偏向大資本、大規模及有能力承銷不同市場產品的證券業界，市場上又有所謂免佣的證券商競爭，而那些純經營買賣賺佣的證券商，越益難以生存，相信類似中和及海生的情況陸續有來。」他又指出，證監會不時加強監管，對微小企業的成本加大，若小證券商沒有轉型，又找不到方法增大資本，根本難以生存，並形容業界有如「神枱桔」般萎縮，情況令人關注。

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