受武漢肺炎疫症影響，本港多間銀行陸續宣布分行暫停營業。中銀香港（2388）宣布，旗下49間分行、證券服務中心，將於2月1日 （星期六）起暫停服務，直至另行通知。中銀建議，客戶可考慮優先透過手機、網上及電話銀行等電子渠道使用銀行服務。

中銀香港副總裁龔楊恩慈表示，除暫停營業分行外，其餘140多家分行將維持正常服務，並繼續實施謹慎的預防措施。有關安排已綜合考慮各區銀行服務需求、近日到分行的人流情況、鄰近地區分行網點的佈置以及實施分隔工作安排等因素。

中銀香港暫停分行

港島：港灣道分行、干諾道中分行、西區分行、第一街分行、堅道分行、上環皇后大道西分行、禮頓道分行、渣甸街分行、西灣河分行、北角恒英大廈分行、渣華道分行

九龍：福全街分行、太子上海街分行、汝州街分行、旺角銀高國際大廈分行、旺角總統商業大廈分行、堪富利士道分行、圓方分行、金馬倫道中銀理財中心、香港公開大學分行、美孚二期分行、爵祿街中銀理財中心、九龍灣分行、觀塘牛頭角道分行、紅磡中銀理財中心、黃埔中銀理財中心、協和街分行、安泰邨銀行服務中心、北帝街分行、衙前圍道分行

新界：置富嘉湖分行、葵涌道分行、梨木樹分行、新都會廣場分行、長發邨分行、青衣城中銀理財中心、祈德尊新邨分行、建榮街分行、海麗花園分行、上水中心分行、上水分行證券服務中心、廣福道分行、富亨邨分行、科學園銀行服務中心、新城市廣場分行、大圍中銀理財中心、將軍澳君傲灣分行、香港科技大學分行、愉景灣銀行服務中心

記者：歐陽偉昉

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