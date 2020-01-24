投行美銀發表報告指出，雖然武漢肺炎疫情嚴重情況和持續性未明，但基本預測今年首季中國GDP將放緩至5%，預計中央將推出針對性補助和降低融資成本等措施以支持經濟增長。該行將今年中國GDP預測由5.8%下調至5.6%，不過把2021年預測由5.6%上調至5.8%。

美銀大中華首席經濟師喬虹在報告中稱，春節假期消費受疫情影響而暫時中斷的情況可能不會在1、2月的宏觀數據得到反映，同時，假期延長亦會降低春節消費數據的可比較性，但如果參考2003年SARS疫情，零售銷售增長自2003年第一季的9.2%急降至第二季的6.8%後，第三季反彈至9.7%，就是當年GDP增長下跌2個百分點的主要原因。

喬虹認為，今次武漢肺炎疫情將會對家庭消費產生類似影響，影響程度視乎爆發持續時間。她認為，由於消費對名義GDP的貢獻較大，政策寬鬆可能會持續一段較長時間，最壞情況是，如果疫情進一步的惡化使工業生產在更長時間內被打斷，2020年和2021年GDP增速將可能降至5%及5.5%。

喬虹指出，在疫情爆發之前，市場疑惑金融寬鬆能夠維持多久，現在由於對抗病毒的不確定性上升，中央不太可能在短期內撤回信貸伸延或財政補助等支持增長的措施，她預期人行將會推出區域性和行業性的針對性補助計劃，以及降低實體融資成本的措施。

另外，喬虹也表示，對比2003年，當時中央擔心地產市場過熱問題而經濟處於上行，現在關於過度寬鬆的憂慮相對大減，因此由中央至地方更多的財政轉移、服務業的稅務寬免以及降低政府供款等措施將可能再次被採用，政府還可能會刺激投資，特別是醫療設施和調降貸款利率。

記者：陳子凌

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