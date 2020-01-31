【武漢肺炎】因應疫情 匯豐下周一起關閉24分行
文章日期：2020年1月31日 15:17
武漢肺炎疫情持續，銀行加強防疫措施，匯豐宣布，旗下24間分行由下周一（2月3日）起暫停服務，直至另行通知，暫時成為關閉最多分行的銀行。
匯豐表示，現時香港新型冠狀病毒的情況不斷變化，為客戶提供銀行服務的同時，亦採取預防措施，以保障員工及客戶的健康與安全。匯豐建議，在此段期間客戶如需使用銀行服務，亦可以前往其他網點，或使用本行的網上理財、流動理財、電話理財或就近之自助銀行服務終端機。該行將繼續密切監察情況，並適時考慮採取其他措施。
受影響服務網點：
分行及卓越理財中心
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名稱
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地址
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彌敦道238號分行及卓越理財中心
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九龍彌敦道238號1樓1-2號舖
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香港仔卓越理財中心
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香港仔中心第4期地下1號舖
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荃新天地分行及卓越理財中心
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荃灣楊屋道1號荃新天地高層地下69及71號舖及地下21-22號舖
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會展廣埸卓越理財中心
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灣仔港灣道1號會展廣場103 室
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東港城分行及卓越理財中心
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將軍澳重華路8號東港城108號舖
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交易廣場分行及卓越理財中心
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中環交易廣場3樓301-304及2樓201-202及204-205及1樓102號
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圓方卓越理財中心及國際銀行業務部
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九龍尖沙咀柯士甸道西1號圓方1樓1104-1105號舖及環球貿易廣場(ICC)15樓1501A 及1508室
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翠屏花園分行
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大埔翠屏花園商場26號
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九龍灣分行及卓越理財中心
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九龍九龍灣宏照道33號國際交易中心地下06, 08, 10, 11, 12A及12B號舖
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禮頓道卓越理財中心
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香港禮頓道26號凱基商業大廈地下及1樓
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擺花街分行
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擺花街23-39號中環大廈地下E舖
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海趣坊分行
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屯門湖翠路168-236號海趣坊87-92號舖
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始創中心分行
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九龍彌敦道750號始創中心2樓218舖
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沙田分行
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沙田中心商場第3層30D號舖
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筲箕灣分行
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筲箕灣道306-310號
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上水分行
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上水新豐路79-81號地下
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上環分行及卓越理財中心
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香港德輔道中293-301號粵海投資大廈地下A 舖
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香港大學分行
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薄扶林道香港大學邵仁枚樓地下
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惠安苑分行
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鰂魚涌英皇道1037號
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油麻地卓越理財中心
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九龍油麻地彌敦道525-543A號地下A舖及1樓101-104, 106舖
中小企中心
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名稱
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地址
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灣仔告士打道滙豐中小企中心
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香港灣仔告士打道88號6樓
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觀塘滙豐中小企中心
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觀塘開源道71號王子大廈4樓
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沙田滙豐中小企中心
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新界沙田鄉事會路138號新城市中央廣場1座15樓1516-1517 室
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上水滙豐中小企中心
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新界上水龍琛路39號上水廣場16樓1613A-1617室
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