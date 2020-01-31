恒指升57點，收報26507點，成交金額527億元。世衛宣布將新型肺炎列為國際公共衛生緊急事件，但反對任何針對中國的旅遊及貿易限制。美股在消息公布後直線拉升，有點利淡兌現的買盤，港股則是高開低走，初段高見26818點後便反覆向下，但也沒有再試昨日低位。兩日急跌達1500點應反映了短期展望，除非疫情出現突破性發展，例如更多大城市要封城，又或是感染人數大幅下降，暫時市況都會是一個反覆格局，在26000點至27000點水平交易，嘗試測試短期低位。

個股來看，騰訊（0700）昨日失守380元後，曾出現恐慌性拋售，即市急跌至370元水平，現已回到380元關口再度爭持，阿里巴巴（9988）200元關口成交也顯著增加，開始看到一些承接力。北水愛股小米（1810）今早也嘗試反彈。能否守得到大家都靠估，但下周北水將重臨，A股預計會大瀉，但中央也有可能暗地裏出手托市維穩，對港股會有利。

受到疫情影響，中國首季以至上半年經濟復蘇的憧憬已幻滅，10年期國債息率跌破3厘，美國10年期國債也跌穿1.6厘，這對於房託、公用股應有刺激作用。但前者受到租金下調預期影響，後者則問題不大，股息率又高，作為收息之用現價已吸引。以中電（0002）為例，去年因澳洲業務減值虧損而發盈警，股價單日大跌逾5%，但很快就會升至80元水平。

一方面，利潤管制協議經已實施，準許回報率由9.99%下調兩成至8%，而2019年上半年盈利也跌了20%，已充份反映也被市場消化。海外業務出現監管風險，但也已作減值準備，可見將來應不會再有驚嚇的事情出現。雖然沒有增長前景，但勝在有接近4%的股息率。

要留意，正因為業務穩定，中電股息率與美國10年期債息差價不會太闊，主要是介乎1.5厘，正負20點子左右。現在債息已降至1.6厘水平，中電股息率仍接近4厘，這個差距可對股價構成重大支持。若市場降低中港股市風險溢價，更有重估的可能。事實上，因為債息已太低，作為替代品的美國公用股ETF，股息率已降至3厘。

張兆聰

明報首席評論員