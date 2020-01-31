港股表現反覆，世衛組織終於宣布將武漢肺炎列為國際突發公共衛生事件，加上內地公布符預期的PMI數據，恒指今早承接美股升勢高開308點，取多升369點，其後市場消化上述消息，加上內地PMI數據未充分反映疫情，大市升幅收窄，加上美國國務院將中國旅行警告提升至最高級後，美股期貨轉跌，恒指半日升57點或0.22%，報26507點，成交金額527億元；國指跌0點或0%，報10324點。

27隻恒指成份股上升，申洲國際（2313）升1.75%，收報104.6元，是升幅最大的藍籌，而匯控（0005）升0.53%，收報57元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻13點。

18隻藍籌下跌，中石油（0857）跌1.42%，收報3.46元，是跌幅最大的藍籌。平保（2318）跌0.89%，收報89.2元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低13點。

美國提升警告級別，加上油價上升，航空股升幅收窄。國航（0753）收報6.45元，無升跌；南航（1055）收報4.37元，升0.69%；東航（0670）收報3.58元，無升跌；國泰（0293）收報9.82元，升1.66%。同期，紐約期油報53.25元，升2.13%；布蘭特期油報59.19元，升1.54%。

昨日憂慮疫情影響供應鏈而下挫的手機設備反彈後升幅收窄或倒跌。雷蛇（1337）收報1.23元，跌0.81%；鴻騰（6088）收報2.39元，跌0.42%；丘鈦（1478）收報11.16元，升0.72%；舜宇（2382）收報128.8元，升0.47%；高偉電子（1415）收報1.94元，升2.65%；通達（0698）收報0.84元，升2.44%；瑞聲（2018）收報56元，升1.08%；比亞迪電子（0285）收報15.5元，升0.78%；信利國際（0732）收報1.05元，升1.94%；富智康（2038）收報1.21元，跌0.82%；小米（1810）收報11.9元，升1.19%。

疫情擴散，但澳門政府表現較受香港市民讚譽，濠賭股反彈。新濠國際發展（0200）收報17.12元，升2.88%；美高梅中國（2282）收報11.1元，升2.21%；澳博控股（0880）收報8.8元，升1.27%；永利澳門（1128）收報16.56元，升1.22%；銀河娛樂（0027）收報52.3元，升0.97%；金沙中國（1928）收報37.95元，升1.47%。

藥股個別發展，翰森製藥（3692）收報27.85元，升1.27%；中生製藥（1177）收報10.56元，升0.38%；石藥集團（1093）收報17.58元，跌0.68%；華潤醫藥（3320）收報6.56元，跌2.96%；國藥控股（1099）收報25.55元，跌2.29%；中國中藥（0570）收報3.66元，跌0.81%；同仁堂國藥（3613）收報11.72元，跌0.85%；白雲山（0874）收報25.5元，升3.24%；同仁堂科技（1666）收報7.26元，跌1.63%；培力控股（1498）收報0.94元，升14.63%。而平安好醫生（1833）收報67.75元，升1.12%。

市民續搶口罩、日用品，香港電視（1137）收報4.28元，跌0.47%；日清食品（1475）收報6.3元，跌0.16%；維他奶（0345）收報29.3元，升3.17%；金源米業（0677）收報0.62元，升1.64%；經營759阿信屋的CEC國際（0759）收報0.47元，升1.08%。

差估署公布，12月私宅樓價指數跌1.7%，全年樓價漲半成，市場預計未來成交及投價均會下跌，地產股個別發展，恒地（0012）升0.28%，收報35.55元；新地（0016）跌0.27%，收報109.9元；新世界發展（0017）無升跌，收報9.9元；長實集團（1113）跌0.2%，收報50.5元；信置（0083）升0.19%，收報10.76元。

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