世衛組織終於宣布將武漢肺炎列為國際突發公共衛生事件，但表示目前無需採取對中國旅行和貿易的限制措施，消息舒緩避險情緒，加上今早內地公布的PMI符預期，恒指今早高開308點或1.17%，報26757點，成交金額30億元；國指今早高開114點或1.11%，報10439點。

藍籌股42隻上升，當中，中海外（0688）升2.96%，報26.1元，是升幅最大的藍籌。其餘2隻下跌，6隻無升跌。

太古（0019）跌0.5%，報69.55元，是跌幅最大的藍籌。太古昨宣布，朱國樑已經辭任太古常務董事，同時委任張卓平接替其職務，並接任太古（中國）主席，由今年4月14日生效。

友邦（1299）升1.98%，報79.85元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻51點。友邦昨日宣布，為客戶額外提供免費的「新型冠狀病毒診斷賠償」，客戶若確診，將獲1.5萬元的一筆過賠償，保障期一年。

武漢肺炎持續，中國稱新型冠狀病毒重症病例1,527例，累計死亡病例213例。不過大部份股份因世衛舉動而反彈。航空股反彈，國航（0753）開市報6.5元，升0.78%；南航（1055）開市報4.34元，無升跌；國泰（0293）開市報9.75元，升0.93%。

濠賭股反彈，新濠國際發展（0200）開市報16.72元，升0.48%；美高梅中國（2282）開市報11.1元，升2.21%；澳博控股（0880）開市報8.77元，升0.92%；永利澳門（1128）開市報16.5元，升0.86%；銀河娛樂（0027）開市報53元，升2.32%；金沙中國（1928）開市報37.85元，升1.2%。

世衛未對中國採取旅行和貿易的限制措施，昨日急挫的手機設備反彈，小米（1810）開市報11.98元，升1.87%；鴻騰（6088）報2.4元，無升跌；丘鈦（1478）開市報11.3元，升1.99%；舜宇（2382）開市報131元，升2.18%；高偉電子（1415）開市報1.91元，升1.06%；通達（0698）開市報0.84元，升2.44%；瑞聲（2018）開市報56.3元，升1.62%；比亞迪電子（0285）開市報16.02元，升4.16%；信利國際（0732）開市報1.05元，升1.94%；富智康（2038）開市報1.24元，升1.64%。

獲毛記葵涌（1716）入股的渣哥一九九六（簡稱渣哥）開設的「大渣哥茶記」將於本周六（2月1日）早上7時試業，由試業日起只接待本地香港人，進店前會有紅外線感應器探熱，客人亦需出示香港身份證，店員有絕對權力拒絕招待任何不合作人士。開市報0.69元，無升跌。

寶龍商業（9909）公布，昨日以最高及最低價分別每股9.50元及9.21元回購50萬股，涉資約469.4萬元。開市報9.45元，無升跌。

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