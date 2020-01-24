中國1月份制造業採購經理指數(PMI)報50.0，符合預期，而非製造業商務活動指數報54.1，高過預期的53.0，1月份綜合PMI產出指數報53.0。國統局稱，因以上調查時點在1月20日之前，調查期間武漢肺炎疫情影響尚未在調查中充分顯現，後期走勢需進一步觀察。

1月份制造業PMI較上月回落0.2個百分點，但連續3個月高於50。

從企業規模看，大型企業PMI為50.4%，比上月回落0.2個百分點，中型企業PMI為50.1%，比上月回落1.3個百分點，大、中型企業PMI均位於臨界點之上； 小型企業PMI為48.6%，比上月回升1.4個百分點，仍位於臨界點之下。

從分類指數看，在構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數和新訂單指數高於臨界點，原材料庫存指數、從業人員指數和供應商配送時間指數低於臨界點。

生產指數為51.3%，比上月回落1.9個百分點，位於臨界點之上，表明製造業生產擴張步伐有所放緩。新訂單指數為51.4%，比上月上升0.2個百分點，連續三個月位於臨界點之上，表明製造業市場需求持續增長。原材料庫存指數為47.1%，比上月微落0.1個百分點，位於臨界點之下，表明製造業主要原材料庫存量減少。從業人員指數為47.5%，比上月回升0.2個百分點，但位於臨界點之下，表明製造業企業用工量有所減少。供應商配送時間指數為49.9%，比上月下降1.2個百分點，微低於臨界點，表明製造業原材料供應商交貨時間較上月略有放慢。