世衛組織終於宣布將武漢肺炎列為國際突發公共衛生事件，但表示目前無需採取對中國旅行和貿易的限制措施，美股回升，港股ADR亦反彈235點或0.89%，報26684點。個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR升1.66%，折合報元；匯控（0005）升1.5%，折合報57.55元；建行（0939）升0.48%，折合報6.03元。

今日焦點股份可留意：

武漢肺炎持續，中國稱新型冠狀病毒重症病例1,527例，累計死亡病例213例，留意相關股份。

世衛未對中國採取旅行和貿易的限制措施，留意昨日急挫的工業外貿股。

友邦保險（1299）昨日宣布，為客戶額外提供免費的「新型冠狀病毒診斷賠償」，客戶若確診，將獲1.5萬元的一筆過賠償，保障期一年。

獲毛記葵涌（1716）入股的渣哥一九九六（簡稱渣哥）開設的「大渣哥茶記」將於本周六（2月1日）早上7時試業，由試業日起只接待本地香港人，進店前會有紅外線感應器探熱，客人亦需出示香港身份證，店員有絕對權力拒絕招待任何不合作人士。

太古（0019）宣布，朱國樑已經辭任太古常務董事，同時委任張卓平接替其職務，並接任太古（中國）主席，由今年4月14日生效。

寶龍商業（9909）公布，昨日以最高及最低價分別每股9.50元及9.21元回購50萬股，涉資約469.4萬元。

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