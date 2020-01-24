世衛組織終於宣布將武漢肺炎列為國際突發公共衛生事件，但表示目前無需採取對中國旅行和貿易的限制措施。美國商務部長羅斯稱冠狀病毒疫情可能有助於工作機會回流美國。美股回升，道指低開94點後，最多曾跌244點，其後回升，最多升145點。

道瓊斯工業平均指數收漲124點，升幅0.44%，報28859點。標普500指數收漲10點，升幅0.32%，報3283點。納斯達克綜合指數收漲23點，或0.26%，報9298點。

微軟升2.82%，報172.78美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻32點，而聯合健康保險跌0.68%，報280.98元，拖低道指13點。

科技股方面，蘋果收市報323.87元，跌0.14%，谷歌母公司Alphabet收市報1454.25元，跌0.16%，亞馬遜收市報1870.68元，升0.68%，Facebook收市報209.53元，跌6.13%。

歐洲STOXX 600指數收跌1.02%，報415點。德國DAX指數收跌1.41%，報13157點；法國CAC 40指數跌1.4%，報5871點；英國富時100指數收跌1.36%，報7381點。