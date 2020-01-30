更新：【武漢肺炎】昨確診武漢夫婦 其女為海通國際職員剛確診
文章日期：2020年1月30日 21:57
本港昨日新增兩宗新型冠狀病毒（武漢肺炎）確診個案，據本報了解，其中一對七旬武漢夫婦，其女兒為海通國際職員，亦因出現疑似病徵，現正留院隔離觀察。據本報獲得一份海通向員工發出的內部通訊指，其職員接觸親友後並無回辦公室及接觸其他同事。
海通國際今晚向員工發緊急通知，稱有一名員工成為新型冠狀病毒肺炎的疑似病例，目前在醫院隔離觀察，等待進一步檢查結果。通知披露，該名員工在中環李寶椿大廈工作，其於1月22日下午接觸了乘坐國泰港龍KA853航班、從武漢來港的親友。該內部通知又指，該名員工原本已在休假，在接觸親友後沒有再回李寶椿大廈及海通國際，亦沒有與公司其他員工接觸。
海通國際新聞發言人表示，如有需要，公司會啟動員工關愛基金，給予協助。
本港昨新確診的73歲女病人及其72歲丈夫，上周三（22日）乘港龍KA853號航班來港探親及旅行，留港一周入住圓方W酒店，並到過香港四季酒店及香港麗思卡爾頓酒店。
衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日表示，連同夫婦的一名家人，及2人到訪過2間酒店、接觸過的5名酒店職員，合共6人被列為他們的密切接觸者，現正接受隔離，又透露夫婦2人不太合作，因此未能得知他們在港期間，確實到過甚麼地方。
而據本報最新獲悉，該對夫婦的女兒初步確診。
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