武漢肺炎疫情肆虐，本港已有多間保險公司因應疫情推出額外保障產品。友邦保險（1299）宣布，為客戶額外提供免費的「新型冠狀病毒診斷賠償」，客戶若確診，將獲15000元的一筆過支付，保障期一年。

友邦指，合資格客戶包括購買「AIA個人壽險（包括人壽、危疾、意外）及醫療保險（旅遊保險及個人保險除外）」的保單持有人及受保人，以及「AIA團體保險（包括團體人壽保險及團體醫療保險）」的受保人，每位合資格客戶只可以獲一次「診斷賠償」個人保障15000元。另設有隔離賠償每日700元，最長30日。

上述額外措施適用於現有保單持有人及受保人，同時適用於今年3月31日前成功投保的客戶。

友邦亦指，合資格客戶須根據香港或其他國家頒布需隔離之嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病方可獲得上述保障，而嚴重新型嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病的診斷可經由香港及澳門以外地區註冊醫生確診。

本港目前最少有6家保險公司，就武漢肺炎疫情推出額外保障產品，當中包括安盛、宏利、富衛、保誠、保柏及富通，產品主要為確診武漢肺炎的客戶提供額外住院現金保障，例如富衛每周5000元、安盛每日700元。

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