花旗發表報告認為，武漢肺炎疫情對中國經濟的影響會集中在首季，而恢復的速度會較慢，以當年SARS為參考，考慮到服務業佔GDP份額較高，預計中國首季GDP將按季出現下降，首季GDP按年增長亦降至4.8%。

花旗首席中國經濟學家劉利剛於報告中指出，為了維持穩增長，預期中央將有更大規模的財政和貨幣政策刺激經濟增長，預計2020年全年中國GDP將放緩至5.5%。他又指，由於與2003年相比，現時服務業佔GDP份額比例有所提高，再加上持續的結構放緩，第二季經濟可能仍將保持低迷。

報告續指，當局需要將3%的財政赤字率進一步上調，使財政政策更加主動對沖疫情對經濟的負面影響，當中可能包括為患者提供免費醫療，以及對製造業和服務業中的中小企為主企業提供稅收和利率方面的補貼；貨幣政策也將變得更寬鬆，料人行會有針對性的降準措施，可能是針對總部設在湖北等疫情地區的金融機構。

此外，劉利剛估計，人行會在首季將政策利率下調至少0.15厘，以減輕企業尤其是中小企的融資成本。此外，還需要對還款困難的企業和家庭提供寬免。

除了花旗，澳新亦已預計武漢肺炎將推低中國首季經濟增長0.9個百分點，令首季GDP跌至只有5%。

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