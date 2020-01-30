太古（0019）宣布，朱國樑已經辭任太古常務董事，同時委任張卓平接替其職務，並接任太古（中國）主席，由今年4月14日生效。集團公告指，朱國樑的呈辭是基於退休，與董事局並無任何意見分歧。另外，朱國樑亦同時辭任國泰航空（0293）非常務董事，相關職務由張卓平接替。

張卓平現年48歲，持有劍橋大學學位，於2002年加入太古，最初負責企業融資工作，包括集團於內地的項目；後於2005年出任太古（中國）首席代表，專責處理政府關係及業務發展；2008年調任太古地產（1972）商務董事，協助發展太古地產內地策略及評估新項目；2009年至2011年間為北京三里屯太古里項目總經理；後於2011年離開太古，並在北京創立一家生物工程公司。於去年8月， 張卓平與集團簽訂協議，為集團提供策略顧問服務，協議將於張卓平出任公司董事起終止。

根據集團的章程，張卓平將任職董事至今年5月股東周年大會舉行為止，屆時可參選董事，另外他與集團已簽訂聘書，年薪連同各項津貼為413.45萬元，並可收取按表現發放花紅，而合約期限將通過選舉或重選按次續約三年。朱國樑現年58歲，曾於2011年接替史樂山出任國泰航空常務總裁，成為繼陳南祿後第二位華人擔任此職位；後來於2017年5月由國泰行政總裁調任為太古（中國）主席。

記者：葉子晴

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