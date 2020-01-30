本港出口在連跌13個月後終轉升，政府統計處今日公布，去年12月本港出口按年升3.3%，勝預期的升2.7%，全年計則跌4.1%，創2009年以來最大跌幅；去年12月進口按年跌1.9%，符合預期，連跌13個月，累計全年下跌6.5%，全年貿易逆差4268億元。

按國家地區分析，去年12月出口中國升15.7%、台灣升7.8%；馬來西亞及印度升7%左右。出口美國則跌22.5%、德國跌12.1%；即將脫歐的英國跌2%；而出口泰國、日韓及新加坡亦有逾1成跌幅。

而累計全年，香港出口至主要國家地區均跌，美國跌幅最多，減少14.8%，出口中國則跌3.3%．出口印度亦跌12%；不過，出口新加坡及台灣分別升4.1%和2.4%。

政府發言人表示，去年12月出口溫和上升，主要原因是出口中國因基數低而有明顯升幅，出口主要先進經濟體維持疲弱，其他亞洲主要市場的出口則表現參差。展望未來，短期內香港出口表現仍然面對高度不確定性。雖然環球經濟狀況在去年後期有趨向穩定跡象，部分受惠於中美貿易摩擦降溫，但外圍不確定性仍高，包括主要經濟體之間仍有貿易爭端、緊張的地緣政局和英國脫歐的發展。

政府發言人又指，尤須要注意武漢肺炎疫情的發展或會影響一些亞洲經濟體表現，以及干擾香港的經濟活動。政府會繼續密切留意有關情況。

記者：陳子凌

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