武漢肺炎疫情影響擴大至中港金融圈運作，因大量上市公司為內地公司，據悉今日香港會計師公會與監管機構會面，商討是否可押後上市公司業績期。有接近事宜的會計界消息人士回覆本報時表示，協調需時，料最快但都要內地各省市開工後，觀察實際營運情況，才可作出決定。他透露，料監管機構未必會給出「一刀切」方案，可能視乎各公司不同情況作出決定。

港交所對此則回應指，正密切留意事態發展，對於公司要遵守《上市規則》規定發布財務業績所面對的情況，與監管機構和各持份者進行詳細考量。

國務院早前公布延長內地春節假期至2月2日，消息人士則指出，為免疫情擴散，實際上內地各城市、各公司均有不同政策延長假期，相信有客戶2月初後都未能「開工」。另一方面，防疫措施包括各種交通管制，核數師難以實地考察，許多需要前往內地的工作均難以實行。

他續指，相信監管機構亦需要更多疫情方面的資料，才能決定最終是否押後及押後時間。

記者：馬迪帆

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