武漢肺炎擴散，決定暫停部分中國業務運營的企業日益增多，部份投行例如澳新，亦下調中國經濟預測，拖累中港股市表現。恒指低開130點後，最多曾830點或3.06%，是去年8月26日後最大跌幅，低位見26330.05點，是去年12月06日26309.34點後新低。

恒指收市跌711點或2.62%，報26449點，成交金額1243億元，較上日增加0.28%，大成交亦只是僅次於1月21日的1328.4億元；國指跌293點或2.77%，報10325點。

藍籌股全線下跌，領展（0823）跌0.88%，收報79.3元，是跌幅最少的藍籌，憂慮手機設備供應鏈斷裂，瑞聲（2018）跌7.51%，收報55.4元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）跌3.09%，收報78.3元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低83點。

手機設備是跌市其中一個重災區，小米（1810）收報11.76元，跌6.6%；雷蛇（1337）收報1.24元，跌3.13%；鴻騰（6088）收報2.4元，跌7.69%；丘鈦（1478）收報11.08元，跌11.92%；舜宇（2382）收報128.2元，跌7.44%；高偉電子（1415）收報1.89元，跌10%；通達（0698）收報0.82元，跌7.87%；瑞聲跌7.51%；比亞迪電子（0285）收報15.38元，跌8.78%；信利國際（0732）收報1.03元，跌6.36%；富智康（2038）收報1.22元，跌4.69%。

同樣是資金熱炒的物管、教育股板塊亦大面積下跌，其中，永升生活服務（1995）收報6.01元，跌8.52%；鑫苑服務（1895）收報1.2元，跌7.69%；奧園健康（3662）收報5.43元，跌7.5%；彩生活（1778）收報3.61元，跌7.44%；中教控股（0839）收報9.6元，跌7.16%；民生教育（1569）收報1.23元，跌6.82%；天立教育（1773）收報3.42元，跌7.07%；睿見教育（6068）收報2.89元，跌6.77%。

反而確實受到肺炎疫情影響生意的航空、濠賭股則跌幅有限。國航（0753）收報6.45元，跌1.23%；南航（1055）收報4.34元，跌3.34%；東航（0670）收報3.58元，跌2.19%；國泰（0293）收報9.66元，跌2.13%。濠賭股方面，新濠國際發展（0200）收報16.64元，跌5.35%；美高梅中國（2282）收報10.86元，跌6.38%；澳博控股（0880）收報8.69元，跌1.81%；永利澳門（1128）收報16.36元，跌5.21%；銀河娛樂（0027）收報51.8元，跌2.54%；金沙中國（1928）收報37.4元，跌4.1%。

藥股熱朝亦退卻，石藥集團（1093）收報17.7元，跌4.22%；華潤醫藥（3320）收報6.76元，跌6.11%；國藥控股（1099）收報26.15元，跌3.51%；中國中藥（0570）收報3.69元，跌5.14%；綠葉製藥（2186）收報5.16元，跌4.62%；白雲山（0874）收報24.7元，跌11.47%；同仁堂科技（1666）收報7.38元，跌2.64%；培力控股（1498）收報0.82元，跌12.77%。平安好醫生（1833）亦挫，收報67元，跌7.52%。

本港市民搶口罩、日用品，相關股份個別發展。香港電視（1137）收報4.3元，跌0.23%；日清食品（1475）收報6.31元，跌3.81%；維他奶（0345）收報28.4元，跌2.57%；金源米業（0677）收報0.61元，升5.17%；經營759阿信屋的CEC國際（0759）收報0.465元，升8.14%；賣盤兼中午突然有口罩賣的卓悅控股（0653）收報0.124元，升24%；同業莎莎國際（0178）收報1.41元，跌6%。

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