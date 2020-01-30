最近武漢肺炎爆發，打擊市場情緒。惠理發表報告指，疫情的不確定性或會在短期內引發對行業前景的擔憂及股價走勢動盪，中港市場的整體風險溢價將增加；但相信長遠而言，當確診病例數目達到高峰時，資產價格將恢復，預計今年第二季才能恢復整體經濟的複蘇。

惠理引用中國衛生部門報告指，截至昨日（29日）國內死亡人數已達132人，佔受感染5974人逾2%，與2003年SARS的11%的死亡率相比，相對較溫和，若根據SARS的經驗，在確診病例數目從高峰水平下降後，股市可能會恢復，認為當年SARS對香港的經濟影響不可避免，但預計長期的實質影響不大。

該機構指，雖然當年SARS於2003年初削弱了全球股市，但於疫情爆發控制後，投資者的情緒得以恢復，指摩根士丹利資本國際中國和恒生指數自2003年初暴跌約15%後，分別於同年4月的低點上漲了93%和近50%。

市場前景方面，惠理稱，長遠而言今年對技術硬件、消費升級如電子商務、線上教育，以及醫療保健的觀點將保持不變，由於該機構在潛在受影響行業的敞口有限，包括航空公司、交通運輸、酒店、賭場及奢侈品牌相關行業，因此其投資組合分配沒有重大變化。

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