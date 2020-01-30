美國拉斯維加斯公布金沙中國（1928）2019年度第四季業績，瑞銀發表報告指出，該股扣除渡輪服務的經調整EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）按年增長4%、按季增長7%，達到8.12億美元；貴賓博彩的贏率情況亦出現正數水平，亦貢獻3000萬美元，業績符合其預期。

該行引述金沙管理層指，在1月首21天的生意沒有受到武漢肺炎爆發的影響。但是隨著農曆新年首5天的訪澳遊客按年大跌八成，加上內地限制自由行簽注，其預計到2月份博彩收入會受到影響。不過，該集團多個新項目如四季酒店290間新套房及倫敦人600間套房及370個公寓，將如期在今年上半年及今年尾開業。

中信里昂的報告則稱，金沙中國去年第四季度業績的經調整EBITDA水平，比其預期低2%，尤其高端中場的表現較弱，武漢肺炎的情況亦惹人關注。該行從金沙管理層得到的訊息顯示，在武漢肺炎肆虐期間，該集團會盡量減低成本，但是未清楚一旦停止運作時保險會否覆蓋受理，訪客下跌則明顯帶來影響。但是該集團預期，當事件告一段落後，訪客重臨時會帶重振需求。

Union Gaming管理合伙人簡嘉臣則指，隨著每天在區內落實旅遊限制，他預期澳門的博彩收入繼續非常疲弱，直到武漢肺炎事件結束，這難免對澳門的賭牌公司以及依賴內地遊客支持的亞洲地區同業，帶來短期陣痛，但是他預期事件告終時，生意會反彈。

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