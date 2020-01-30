內地武漢肺炎疫情未見平息，有外電指，Tesla財務總監Zach Kirkhorn指，中國政府為阻止新型冠狀病毒在地區蔓延，已下命關閉Tesla上海工廠，估計將推遲Model 3的生產約一周至一周半，並對今年首季利潤造成輕微的下行壓力。

《CNN》報道引述Kirkhorn在Tesla的財報電話會議上指，Tesla上海工廠的假期由1月30日延長至2月9日，預計上海生產的Model 3將延遲推遲一周半。他提到，在中國製造汽車業務的利潤貢獻仍處於初期階段，對Tesla的收益打擊將是有限。

Tesla上月才向中國消費者交付首批在上海製造的Model 3，但數週後Tesla就被逼關閉上海工廠，Wedbush分析師Dan Ives表示，上海工廠剛剛開始增加產量，中國製的Model 3生產延期是「短期兼可控制」的風險，新型冠狀病毒不會對Tesla造成長期影響，中國市場仍是公司的增長動力來源。

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