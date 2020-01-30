武漢肺炎肆虐，阿里巴巴（9988）創辦人馬雲於其個人微博發文，呼籲認真處理廢棄口罩，並合理有效使用口罩。

文章呼籲，市民要認真處理廢棄口罩，避免形成新的傳播隱患和環境污染。對於每天大量廢棄的口罩，建議按照醫療廢棄用品分類，居民在家中將使用過的口罩放入密封的袋子裡或者容器中，居民小區也設立單獨的垃圾桶用於丟棄使用過的口罩，再由防疫部門與市政部門統一處理。

另外，文章指要合理有效地使用口罩，建議當下把重要的口罩資源優先供給疫情前線，一般機構不要過多囤貨，否則會加劇資源緊張並在未來造成不必要的浪費。

文章又提到，在和新型冠狀病毒角力的過程中，堅持良好的衛生習慣，特別是教會孩子有良好的衛生習慣尤其重要。從困難之中，教會他們如何面對這個世界，如何愛護這個世界，如何正確對待每一種資源，可能是更重要的一件事。

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