武漢肺炎疫情持續惡化，有「最強蘋果分析師」之稱的天風國際證券分析員郭明錤發表報告，雖然重申在先前報告中對蘋果與iPhone產業鏈的正向看法，但提到若新型冠狀病毒疫情不能在3月前顯著改善，蘋果供應端與需求端可能會面臨五個潛在風險。

首先是iPhone與其他蘋果產品需求或會因消費信心下滑而低於預期，估計中國手機出貨在2020年1月上旬雖成長約5至10%且改善按年衰退幅度，但2020年1月中國手機出貨量或會持續按月與按年衰退。

第二是蘋果上半年新產品的量產或因開工時間延後與缺工造成的潛在風險，他預期，蘋果上半年重要新硬件產品包括4.7吋LCD iPhone、iPad Pro 、MacBook Pro/Air、小型無線充電板、UWB標籤與高階藍芽耳機。而中國延長春節假期與實施更多交通限製或有助於改善肺炎傳播，但考慮到蘋果供應鏈的全球生產據點約50%在中國，最保守情境為出貨量不如預期。

第三是許多國家近期對到中國旅遊提出警示，影響蘋果非中國員工到中國出差，最保守情境為下半年新產品驗證與量產時間表或延後，若肺炎疫情在可見未來無顯著改善，預測蘋果可能解決方案是推遲新材料導入或降低零組件測試要求，以縮短驗證程序並讓新產品發布準時，而較低規格或將不利材料或零組件單價。

第四是，蘋果將在2020年上半年做出2021年上半年新產品的關鍵設計決策，包括產品藍圖與關鍵規格，然而這需要蘋果與供貨商之間非常緊密合作以確保新產品設計能符合蘋果的測試與量產標準。若肺炎疫情在可見未來沒有顯著改善導致蘋果非中國員工到中國出差受到影響，可能會影響蘋果的2021年上半年新產品開發時程。

第五是人們為防止感染肺炎戴口罩，造成Face ID無法運作不利使用體驗。該行先前預測2021年上半年新款LCD iPhone將配備與側邊電源按鍵整合的新設計電容指紋識別方案，但若肺炎疫情在近期沒有顯著改善，可能會對既有iOS裝置的用戶體驗有負面影響。

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