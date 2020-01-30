中國中鐵（0390）表示，公司已通過決議，所屬三家在鄂二級企業向湖北省紅十字會捐贈2000萬元(人民幣．下同)，助力湖北省、武漢市進一步加強疫情防控。其中，中鐵大橋局集團捐贈1000萬元、中鐵武漢電氣化局捐贈500萬元、中鐵大橋設計院捐贈500萬元。

此前，中鐵隧道局以色列分公司和烏茲別克斯坦代表處在境外緊急採購外科口罩52萬個，醫用防護服、隔離衣、防護面罩、防衝擊眼罩各1000件，已交付廣州市南沙區政府統一調配使用。截至1月28日，武漢市紅十字會累計收到社會捐款3.99億元。根據武漢市新型肺炎防控指揮部統一安排，目前已撥付指揮部5391.46萬元用於疫情防控。

電動車大廠Tesla今日在官方微博宣布，將捐助500萬元人民幣專項資金協助中國政府支持疾控中心以及其他機構應對武漢肺炎疫情。同時，中國區劃撥預算500萬元人民幣，以補貼疫情期間車主免費使用超級充電站的能源費用。

另渣打銀行（中國）公布，將向上海市慈善基金會捐款100萬元人民幣，支持由上海市慈善基金會發起的「抗擊新型冠狀病毒肺炎疫情專項行動」。此次捐款將用於購買湖北目前所急需的醫療物資，特別是供醫生和護士使用的口罩、防護服和其它防護裝備，為一線醫護人員提供防護和支持。除公司捐款外，在春節假期結束後，渣打中國將發動員工捐款。