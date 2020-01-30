恒指跌467點，收報26693點，成交金額571億元。恒指跌破27000點支持位後跌勢不斷加劇，一方面內地新增確診人數持續上升，兼且出現不同地區拋物線上升的情況，而美國企業業績好壞參半，賽思靈直指全球5G建設速度遠遜預期，今早見半導體、手機設備股、5G概念股全線大跌。

受疫情影響，中港股市過去兩周持續下跌，但全球股市一直偏好，但農曆年假後外圍也開始轉弱，日韓股市今早沽壓沉重，美股昨晚也衝高回落。前期市場的愛股如美團（3690）今早失守100元大關，騰訊（0700）高位呈小頭肩頂，不宜失守380元，友邦（1299）今早亦曾穿80元關口。市場大勢人心虛怯，27200點成了短線阻力，支持位約於26500點。要留意，市場氣氛相當悲觀，反而未必會直線向下，更多是上衝下洗，短炒要小心。

今早市況另一特點是疫情重災股未有跑輸大市，沽壓集中在高升股、科技股等。後者其實是市場的主要持倉，從好的方面看，非強勢股估值已跌至很低水平，基金寧願減持強勢股，但這也可能是基金開始走資，又或是預計將面對贖回壓力，準備增加現金比重。

現市況其實應該靠邊站，但進取者也可拉開價位分段入市。強勢股現正捱沽，加上估值不便宜，暫不是好的入市對象，反而中資航空股開始貼近多年低位，跌勢正放緩，若如內地專家鍾南山所言2月中旬疫情會開始見頂，則屆時反彈力度亦會強。昨日曾傳出美國考慮斷航來阻止病毒到美國，但特朗普已表明由航空公司自行決定，應該不會出現這一悲觀情景。國航（0753）今早跌幅少於大市，現價已貼近過去2年低位6.13元，市帳率0.8倍更是多年最低，進取者可於6元邊候低入市。

張兆聰

明報首席評論員