武漢肺炎持續擴散，恒指失守27000點關，及50天線(27553.16點)，最多曾跌491點，低見26669點，半日跌467點或1.72%，報26693點，成交金額571億元；國指跌189點或1.79%，報10428點。

50隻藍籌全線下跌，神華（1088）跌0.14%，收報14.12元，是跌幅最少的藍籌，瑞聲（2018）跌6.59%，收報55.95元，是跌幅最大的藍籌。建行（0939）跌2.1%，收報6.06元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低42點。

武漢肺炎疫情下，市民搶口罩、搶日用品，相關股份今日亦隨大市下跌。香港電視（1137）收報4.09元，跌5.1%；日清食品（1475）收報6.2元，跌5.49%；維他奶（0345）收報28.45元，跌2.4%；金源米業（0677）收報0.59元，升1.72%；經營759阿信屋的CEC國際（0759）收報0.42元，跌2.33%。

全市近1476隻股份下跌。藥品股亦急挫，中生製藥（1177）收報10.66元，跌4.31%；石藥集團（1093）收報17.82元，跌3.57%；華潤醫藥（3320）收報6.89元，跌4.31%；中國中藥（0570）收報3.7元，跌4.88%；白雲山（0874）收報25.85元，跌7.35%；培力控股（1498）收報0.8元，跌14.89%。

因疫情使工人放假憂慮供應鏈斷裂，手機設備股全挫。雷蛇（1337）收報1.26元，跌1.56%；鴻騰（6088）收報2.5元，跌3.85%；丘鈦（1478）收報11.2元，跌10.97%；舜宇（2382）收報129.8元，跌6.28%；高偉電子（1415）收報1.87元，跌10.95%；通達（0698）收報0.83元，跌6.74%；瑞聲（2018）收報55.95元，跌6.59%；比亞迪電子（0285）收報15.44元，跌8.42%；信利國際（0732）收報1.04元，跌5.45%；富智康（2038）收報1.21元，跌5.47%。

疫情亦拖累濠賭股，金沙中國（1928）跌4.23%，收報37.35元；銀娛（0027）跌3.48%，收報51.3元。

美國維持息口不變，地產股個別發展，恒地（0012）跌0.97%，收報35.7元；新地（0016）跌1.61%，收報110.3元；新世界發展（0017）跌2.65%，收報9.93元；長實集團（1113）跌1.07%，收報51.05元；信置（0083）跌0.91%，收報10.86元。