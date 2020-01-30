武漢肺炎疫情嚴峻，市面上口罩難求。近日網上流傳順豐快遞員私自「攔截」口罩販賣的短片，片中一名疑似順豐男速遞員表示從日、韓等地運來的N95口罩都已被其「截獲」，更反問：「你覺得能到你手上嗎？都被我們截獲了」，又指「你就說丟了」、「數量不多，趕緊下單」」、「不要說夢話，直接轉錢發地址」，有疑似販賣口罩之嫌，遭到一眾網民猛烈抨擊，批評其大發災難財。

順豐發布聲明稱，絕對不存在攔截他人快件行為，涉事者為口罩微商，目前已報警。順豐又指，根據閉路電視顯示，張姓微商一行兩人於1月29日16點30分左右到達公司網點寄件，不存在攔截他人快件行為，17點10分其寄件訊息上傳系統，期間張氏用手機進行了拍攝。順豐已向昆明當地警方報警，目前警方正在調查張姓微商拍攝，並捏造謊稱口罩來源短片的動機。

不過，有關回應尚未令網民完全釋疑，不少網民投訴，透過順豐寄送的口罩寄丟或遲遲未到。

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