武漢肺炎持續擴散，港股今早低開130點或0.48%，報27030點，成交金額25億元；國指今早低開58點或0.55%，報10560點。

騰訊（0700）升0.73%，報386元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻22點；旺旺（0151）跌2.4%，報6.52元，是跌幅最大的藍籌，中移動（0941）跌1.48%，報66.6元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低18點。

美國一如維持息口不變，息口敏感股方面，地產股方面，新世界發展（0017）跌0.98%，報10.1元；長實集團（1113）升0.29%，報51.75元；恒地（0012）跌0.14%，報36元；新地（0016）升0.18%，報112.3元；信置（0083）升0.73%，報11.04元。

據路透社報道，匯控（0005）正考慮出售土耳其業務。匯控跌0.61%，報57.2元。

金沙中國（1928）母公司公布業績，當中包括中國數據，金沙中國截至12月底止第四季純利增加10.3%，經調整物業EBITDA升3%。金沙中國跌1.92%，報38.25元。

卓悅控股（0653）公布，控股股東擬賣盤，買家為內蒙古政協，股份今早復牌。卓悅開市報0.138元，升38%，同業莎莎國際（0178）開市報1.5元，無升跌。

《路透》報道引述消息指，因應日本檢察機構調查涉執政黨眾議員秋元司收賄案，新濠國際（0200）旗下新濠博亞正與當地檢察機構合作。開市報17.6元，升0.1%。九毛九（9922）公布，因爆發武漢肺炎，所有門店決定延長停業至2月9日。開市報元9，跌0.66%。

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