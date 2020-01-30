聯儲局一如預期維持基準利率不變，並稱當前政策適當，主席鮑威爾稱，正「非常仔細」地監控新型冠狀病毒影響，疫情顯然會給中國經濟帶來一些破壞性影響。美股道指高開97點後，最多升221點，低位為升5點。美股業績期，蘋果出色的業績推動股價創新高；收市後微軟報告銷售和利潤超過分析師的預期，特斯拉報告收入超預期。與此同時，Facebook的業績乏善可陳。

道瓊斯工業平均指數收漲11點，升幅0.05%，報28734點。標普500指數收跌2點，跌幅0.09%，報3273點。納斯達克綜合指數收漲5點，或0.06%，報9275點。

蘋果升2.09%，報324.34美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻45點，而3M跌2.16%，報162元，拖低道指24點。

科技股方面，蘋果收市報324.34元，升2.09%，谷歌母公司Alphabet收市報1456.7元，升0.42%，亞馬遜收市報1858元，升0.25%，Facebook收市報223.23元，升2.49%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.45%，報419點。德國DAX指數收漲0.16%，報13345點；法國CAC 40指數漲0.5%，報5954點；英國富時100指數收漲0.04%，報7483點。