【武漢肺炎】大喜屋次日孖展未足額 專家料疫情下新股或押後
文章日期：2020年1月29日 21:33
鼠年後僅1隻新股正招股，為本地餐飲股大喜屋（6813），該股本月24日、即年三十起招股，隨後迎來農曆新年假期，今日相當於正式認購第二日，惟反應仍冷淡。統計4間券商耀才、輝立、富途及信誠數據，大喜屋總計錄得1320萬元孖展額，按其2000萬元公開發售額計尚未足額。招股期至下周二（2月4日）截止，預計於2月14日掛牌。
各券商中，輝立借出620萬元孖展，富途借出400萬元，耀才借出200萬元，信誠借出100萬元，按統計暫錄1320萬元孖展額。此外有券商統計顯示，內地券商尊嘉借出400萬元孖展，若計入尊嘉，總計有1720萬元孖展額，為公開發售額度0.86倍，最終有望衝刺足額，但超額倍數則難言樂觀。
疫情當前，專家料有公司或延後招股。耀才證券行政總裁許繹彬表示，近期排期上市的新股數量本身已十分有限，因應疫情料再有公司考慮延後招股。他表示，即使是如曠視科技的大型IPO，也會希望在市況穩妥的時候再進行上市。他續指，早前1月上市新股獲回報的數量不多，現時市況變數大，籲散戶對新股「小心為上」。
信誠證券聯席董事張智威亦表示市況不穩，不利於新股市場。他表示，新股市場「缺陷」是由凍資認購至上市掛牌的時期可長達1周，期間資金無法抽身。他表示，現時難料武漢肺炎疫情會如何發展，到時大市出現意外大跌亦有可能。
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