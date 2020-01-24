金銀業貿易場今早啟市，按其傳統儀式，首個交易由兩位副理事長以競價方式成交第一口金，由理事長張德熙見證。人民幣公斤條合約由兩位副理事長鄭錦標及謝滿全以每克353元人民幣成交，九九金則以每両14438港元成交。公斤條及九九金收市價及下年定盤價分別為每克391.4元及每兩14353港元。

張德熙表示，貿易場仍然保留這個傳統儀式的原因，是因為其公開喊價上、下午的定價是實物黃金交割依據。他們作為一個負責任的交易所，是有必要做這個交易，按照往常定出亞洲農曆新年第一口金價，這個定價亦將影響場外、場內實物黃金交收及倉租等。適逢今年慶祝金銀業貿易場110周年，故儀式顯得特別有意義。同時，趁今年貿易場慶祝110周年，該場將推出新的黃金新產品GoldZIP。

貿易場又指，除了在第二次世界大戰香港淪陷而關閉外，其餘時間均依照章程營業。尤其在1980年1月蘇聯阿富汗戰事期間，金價創當時歷史高價，每両達4855港元，惟於同月23日大幅下挫，最低見3590港元，數日間高低價相差達1200港元，當時全世界主要金巿悉數停板，獨貿易場應變有方，是全球惟一照常開巿的金巿。所以他們必須保持這個傳統，舉行開市儀式。經近日新型冠狀病毒的感染風險程度的評估，以嘉賓、傳媒及市場內員工健康及安全為首要考慮，是次開市儀式決定不對外開放，以便控制出席人數。他們亦跟隨政府指引，除部份工作崗位外，也有同事被安排在家工作。

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